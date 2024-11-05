Кто-то уже 5, 6, 10 лет воюет: аэроразведчица откровенно о СЗЧ и демобилизации

Евгения Закревская не верит, что в нынешних условиях для военных можно установить четкие сроки службы.

В Украине есть военные, которые воюют почти без перерывов 5, 6 и более 10 лет, из-за чего все больше людей самовольно покидают свои части (идут в СЗЧ).

Об этом рассказала аэроразведчица из 92 отдельной штурмовой бригады Евгения Закревская в интервью Hromadske.

Также читайте Скандал в 92 бригаде: известная медик сделала громкое заявление и заговорила о СЗЧ

"Я два с половиной года в армии. А кто-то уже 5, 6, 10 лет воюет. Я здесь с 24 февраля 2022-го, а кто-то с 2014-го, 2016-го. Кто-то пришел добровольцем, кто-то остался после срочной. Наше войско, которое взяло на себя удар в первые дни полномасштабного вторжения, – это добровольцы 2014-го, 2015-го, 2016-го годов…

Я не судья и не прокурор уставшим, у кого сложнее ситуация, кто воюет дольше, чем я, кто воюет в пехоте", – говорит Закревская.

Тем не менее, аэроразведчица не верит, что в нынешних условиях для военных можно установить четкие сроки службы.

"Простые математические расчеты, сопоставление скорости потерь, мобилизации пополнения (которое еще нужно научить) и ежедневное наблюдение за надвиганием красного цвета на DeepState не позволяют мне верить в возможность "четких сроков службы". Говорить о замене, когда новоприбывших людей не хватает даже на пополнение потерь, — немного глупо", — считает военнослужащая.

По ее мнению, по меньшей мере на что способно Минобороны, это обеспечить своевременную ротацию и реальное восстановление потерпевших частей – до того, как у них "закончится пехота".

Ранее Евгения Закревская поддержала идею мобилизации женщин.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.