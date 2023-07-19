Кто убил российского комбрига по прозвищу Ташкент: появилось видео

На опубликованных кадрах дрон преследует автомобиль на полевой дороге где-то на оккупированной территории Луганской области.

В среду, 19 июля, в Сети появилось видео с ликвидацией на временно оккупированной территории Луганской области командира бригады российских оккупационных войск Дениса Иванова, известного под прозвищем "Ташкент".

Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

На первых кадрах смерть российского комбрига комментируют пропагандисты РФ и украинские СМИ.

После этого показывают видео из дрона, подлетающего к движущемуся по полевой дороге автомобилю. На подлете к транспортному средству запись прекращается, что свидетельствует о попадании в цель.

"Кто убил "Ташкента"?" – риторически спрашивают в подписи к опубликованному видео.

Известно, что главарь террористов Иванов, известный как "Ташкент", командовал 123-й бригадой Минобороны РФ, сформированной на базе вооруженной группировки, действовавшей с 2014 года во временно оккупированной Луганской области.

По данным пропагандистов, "Ташкент" после полномасштабного вторжения РФ в Украину воевал в районах Рубежного и Северодонецка.

Как сообщалось ранее, Иванову было 42 года, до своего дня рождения оккупант не дожил неделю. Он был убит в результате удара дрона-камикадзе, когда передвигался на автомобиле.

Кто убил российского комбрига по прозвищу "Ташкент"

Напомним, ранее в оккупированном Бердянске Запорожской области в гостинице "Дюна", которую россияне превратили в место жительства военного руководства, был ликвидирован российский генерал Олег Цоков.

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