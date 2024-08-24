Кто ударил по складу боеприпасов в Воронежской области: в ГУР дали ответ (видео)

На территории военного объекта хранились артиллерийские и танковые снаряды окупантов, их патроны для стрелкового оружия и ракеты класса "земля-воздух" — в общей сложности более пяти тысяч тонн боеприпасов.

Разведчики взорвали большой склад боеприпасов в России и устроили праздничный грохот.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины.

"24 августа 2024 года воины ГУР МО Украины нанесли успешное огневое поражение по полевому составу боеприпасов, расположенному вблизи населенного пункта Острогожск Воронежской области России", – говорится в сообщении.

Склад БК принадлежал группировке войск "Запад" из РФ.

На территории военного объекта хранились артиллерийские и танковые снаряды окупантов, их патроны для стрелкового оружия и ракеты класса "земля-воздух" – в общей сложности более пяти тысяч тонн боеприпасов.

"Детонация – продолжается! Праздничный грохот – до небес! Продолжаем борьбу! С Днем Независимости Украины, граждане! Слава Украине!" – говорится в сообщении под видео.

Напомним, в ночь на 24 августа в Воронежской области России беспилотники попали в состав с боеприпасами, после чего началась детонация боекомплекта и пожар.

Разведчики взорвали большой склад боеприпасов в Воронежской области РФ

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