Кто устроил блокаду Олешек: журналисты установили причастных россиян

Кто морит голодом Олешки / © antikor.com.ua

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Журналисты идентифицировали российские военные подразделения, которые могут быть прямо причастны к устройству гуманитарной катастрофы в оккупированных Олешках. По данным расследователей, держать город в жесткой блокаде и морить гражданское население голодом могут командный состав и подразделения 126-й отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота РФ вместе с 331-м гвардейским парашютно-десантным полком.

Об этом сообщают журналисты «Слідство.Інфо».

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Кто морит голодом людей в Олешках: журналисты установили возможных преступников

Местный житель Олешек в разговоре с журналистами рассказал о критической ситуации: в город вообще не завозят лекарства и продукты, а газоснабжение отсутствует. На днях ВСУ с помощью дронов сбросили для гражданских 4 тонны продовольствия. Очевидец отметил, что с этой помощи ему достались бутылка растительного масла, килограмм муки, пачка сахара и консервы, которыми он сразу поделился с соседями.

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Впрочем, мужчина добавил, что такие разовые акции не могут глобально решить проблему голода и спасти людей во время зимы.

За издевательствами над гражданскими людьми в Олешках может стоять 126-я отдельная бригада береговой обороны ЧФ РФ. Ее сформировали в 2014 году на территории аннексированного Крыма в селе Перевальное. Основой бригады стали бывшие военнослужащие украинской 36-й бригады береговой обороны, которые предали присягу и перешли на сторону врага.

С начала полномасштабной войны в феврале 2022 года эта бригада воевала на южном направлении, в частности принимала участие в попытке штурма Вознесенска. По данным Генерального штаба ВСУ, уже к середине апреля 2022 года подразделение потеряло до 75% своего личного состава.

Сейчас формирование продолжает воевать в Херсонской области в составе российской группировки «Днепр». В начале сентября 34-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ ликвидировала нескольких захватчиков из состава 126-й бригады на кладбище вблизи Олешек.

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В российских источниках расследователи обнаружили информацию о руководителях подразделения. По состоянию на май 2025 года должность командира бригады занимал полковник Олег Александров, 1987 года рождения. Он является выпускником Московского высшего военного командного училища и Общевойсковой академии ВС РФ, а агитационные листовки с его биографией распространялись среди школьников Твери.

В пропагандистских материалах утверждают, что оккупант лично отражал атаки ВСУ, пленил «американских наемников» и продолжал руководить боем после ранения в 2023 году. В своих интервью Александров хвастался дедом, который после Второй мировой войны «добивал бандеровцев» на западе Украины. До этого назначения захватчик командовал 17-м танковым полком 70-й дивизии РФ, который также дислоцировался на левобережье Херсонской области.

В то же время, в самой бригаде царит системный кризис. В конце июля ее военные опубликовали открытое обращение в Минобороны, Главную военную прокуратуру и Следственный комитет РФ. Россияне жаловались из-за нехватки техники, невозможности эвакуации раненых и тел погибших, разрыва цепей снабжения и сокрытия потерь командованием. Теперь возможным командиром бригады может быть 43-летний Константин Кочетков.

Также к преступлению голодомора в Олешках может быть причастен 331-й гвардейский парашютно-десантный полк. Это подразделение дислоцируется в Костромской области и входит в состав 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВС РФ, считаясь «элитой» российских ВДВ.

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Именно боевики 331 полка причастны к расстрелу украинских воинов во время выхода из окружения через «зеленый коридор» под Иловайском в 2014 году.

Во время полномасштабной войны этот полк наступал на Киевскую область, впоследствии воевал под Сватовым, Кременной и Бахмутом, а в течение 2024-начале 2025 годов штурмовал Часов Яр. Теперь его подразделения зафиксированы в районе Олешковской общины.

По словам губернатора Костромской области Сергея Ситникова, выяснилось, что с августа прошлого года 331-м полком командует 40-летний Олег Морозов (позывной «Холод»). Журналисты также установили детали его частной жизни: у оккупанта есть жена Ольга и двое детей — София и Никита.

Голод в Олешках: главное

Напомним, во временно оккупированных Олешках в Херсонской области около двух тысяч гражданских оказались в фактической блокаде из-за сплошного заминирования путей выезда российскими оккупантами.

Как сообщила глава Олешковской ГВА Татьяна Гасаненко, в последние дни покинуть город даже пешком стало невозможно, а попытки вырваться через минные поля в направлении Раденска заканчиваются гибелью людей.

Люди долго выживают в условиях гуманитарной катастрофы: без света, газа и питьевой воды, которая исчезла после подрыва Каховской ГЭС в июне 2023 года. Сейчас острейшей проблемой остается критический дефицит продуктов.

Несмотря на плотные заграждения врага, украинские военные провели сложную операцию и смогли доставить гражданскому населению Олешек около 4 тонн гуманитарной помощи с едой.

Ситуация в Олешках стремительно ухудшается. Фиксируются случаи голодной смерти, а люди вынуждены варить и есть сорняки, чтобы выжить. Об этом сообщил журналист Олег Батурин со ссылкой на показания местных жителей, которые недавно покинули город. Товарно-денежная торговля практически остановилась, а немногочисленные остатки еды на рынках удается только выменять.

Жители постоянно остаются в домах из-за страха и отсутствия безопасности, а связь в городе пробивается лишь по большей части эпизодически. Собеседники журналиста не подтвердили слухи об употреблении в пищу собак или крыс.

Однако журналист отмечает, что из-за отсутствия нормальной связи, заминированные дороги и угроза с воздуха эвакуированные горожане могут просто не владеть полной информацией о событиях в других районах Олешек.

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