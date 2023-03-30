Кто в дальнейшем и почему больше всего будет страдать во время ракетных ударов окупантов: четкий ответ разведки

Есть очень много причин, по которым угроза ракетных ударов для гражданского населения не исчезнет.

В дальнейшем во время ракетных ударов страны-агрессора России больше всего будет страдать гражданское население.

Об этом рассказал спикер ГУР Андрей Юсов в интервью для Gazeta.

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"Это отнюдь не означает, что угроза для гражданского населения исчезнет. Из последних ударов видим, что это не так. И для этого много причин. Одна из них — исчерпание высокоточного оружия: у россиян его осталось около 15 процентов от первоначального количества. Поэтому очень часто враг применяет устаревшие, неточные и неэффективные средства. Особенно когда речь идет о С-300 по прифронтовым территориям. Там о точности вообще речь не идет. К тому же – ложные разведанные в большинстве случаев", — пояснил он.

Как сообщал ранее в этом же интервью Юсов, кафиры возвращаются к тактике, которая была в первые дни полномасштабного вторжения России — 24 февраля 2022 года. Теперь их целями во время массированных атак могут стать военные объекты и пути снабжения западного оружия.

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