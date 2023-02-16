Кто в РФ принимает решение о войне в Украине: военный эксперт рассказал о влиянии на Путина его окружения

По словам эксперта, уже с начала широкомасштабной войны России против Украины командованием РФ совершило грубые стратегические ошибки.

Главным в принятии решений по войне в Украине остается глава Кремля Владимир Путин. В то же время окружение также оказывает влияние на диктатора.

Об этом в прямом эфире телеканала FREEДOM рассказал Игорь Романенко, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины", заместитель начальника ГШ ВСУ (2006-2010 гг.), генерал-лейтенант в отставке.

"Думаю, решение принимает Путин. Хотя, безусловно, оцепление влияет на него. В том числе, как оказалось, после 10 января, осталось определенное влияние руководства вооруженных сил Министерства обороны в лице Шойгу и Герасимова, которым удалось восстановиться после такого давления со стороны группировки Кадырова, Суровикина, Пригожина. Продолжаются процессы в кланах в связи с войной, решение о которой принял лично Путин, но влияние на него, как говорят специалисты, есть", — рассказал Романенко.

По словам эксперта, уже с начала широкомасштабной войны России против Украины командованием РФ совершило грубые стратегические ошибки. Путин переоценил военные возможности РФ, недооценил силы Украины и ее руководство, а также недооценил возможности Евросоюза.

Ранее политический эксперт отмечал, что в России командование так называемой "СВО" в лице Сергея Шойгу и Валерия Герасимова начало сознательно уничтожать ППК "Вагнер" Евгения Пригожина.

А военный эксперт Олег Жданов сообщал, что место НДС на фронте теперь заняли подразделения регулярной российской армии.

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