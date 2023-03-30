Кто в России принимал решение напасть на Украину: разведка раскрыла некоторые имена этих людей

Впрочем, окончательное решение о нападении принимал "один человек, не очень образованный и не компетентный". Речь идет о Путине.

Украинская разведка поименно знает тех, кто знал о планах российского диктатора Владимира Путина по нападению на Украину и захвату Киева. Среди них был и секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Об этом рассказал спикер ГУР Андрей Юсов в интервью для Gazeta.

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"В частности, Патрушев, недавно отличившийся очередной маразматической псевдоисторической статьей, – это именно тот круг. В значительной степени решение начать полномасштабную войну – это следствие их модели управления. Современная Россия – это закрытое общество, в том числе внутри диктаторской вертикали: там не предусмотрено". какого-либо обсуждения или плюрализма мнений", — сказал он.

Впрочем, как отметил Юсов, окончательное решение о нападении принимал " один человек, не очень образованный и не компетентный, поэтому и последствия катастрофические для России".

Кто может стать новым президентом России после Путина

Напомним, после того как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, в Кремле начали активно искать ему замену. Одним из реальных кандидатов на роль нового главы Кремля является министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев – сын ближайшего соратника Путина, секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

Тем временем политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок считает, что президентом РФ после Путина станет нынешний премьер-министр Михаил Мишустин.

А американский политолог Джейсон Джей Смарт. Глава ППК "Вагнер" Евгений Пригожин может устроить государственный переворот в России и отобрать власть у президента Владимира Путина.

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