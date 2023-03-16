Кто во время мобилизации в Украине имеет право служить по месту жительства

По словам адвоката, "чаще всего этого не придерживаются".

В Украине идет общая мобилизация и призыв на службу военнообязанных происходит постоянно. При этом некоторые мобилизованные имеют право служить по месту жительства.

Об этом рассказал адвокат Ростислав Кравец, сообщает издание "PROГРОШІ".

Юрист отметил, что ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определены категории граждан, имеющих право служить только добровольно, по собственному желанию и исключительно по месту жительства.

Так, право на военную службу по месту жительства имеют:

лица с инвалидностью;

многодетные родители;

родители детей с инвалидностью и тяжелобольных детей.

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По словам Кравца, "чаще всего этого не придерживаются". Например, человек, имеющий право на службу по месту жительства и прописанный во Львовской области, на самом деле воюет под Славянском в Донецкой области.

Адвокат отметил, что в случае желания мобилизованные, относящиеся к вышеуказанным категориям, могут обратиться с рапортом к командиру части, указав, что должны служить только в регионе, где зарегистрированы. В таком случае мобилизованный должен быть переведен на другое место службы.

Напомним, ранее адвокат Андрей Новак дал совет мобилизованным, которых отправляют на войну без прохождения необходимой подготовки. В таком случае следует писать жалобы командованию своей воинской части. Если это не действует, следует обратиться в Генштаб ВСУ и Минобороны.

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