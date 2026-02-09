Кто возглавит штурмовые войска ВСУ: Сырский сделал важное заявление

Сырский рассказал, кто не будет руководить штурмовыми войсками ВСУ / © Александр Сырский

Реклама

Полковник Валентин Манько, ранее обнародовавший фото с картами, вероятно, боевых действий, не будет руководить штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время общения с журналистами, передает корреспондент ТСН Юлия Кириенко.

По словам Сырского, вопрос формирования штурмовых войск в отдельный род ВСУ находится на этапе законодательного урегулирования. Для этого Верховная Рада должна принять соответствующий законопроект.

Реклама

В то же время Главком подчеркнул, что окончательных кадровых решений по руководству штурмовыми войсками пока нет.

На вопрос журналистов, кого из потенциальных руководителей он рассматривает на эту должность, Александр Сырский ответил, что речь идет не об одной из публично известных персон.

Таким образом, процесс создания штурмовых войск как отдельного рода ВСУ продолжается, а решение по их командованию будет принято после завершения законодательной процедуры.

Что известно о скандале с Манько

Напомним, осенью 2025 стало известно, что полковник Валентин Манько обнародовал фотографии с картами, вероятно, боевых действий.

Реклама

В частности, волонтер и общественный активист Сергей Стерненко сообщил , что Манько обнародовал в TikTok снимки с картами, имеющими гриф «Тайно». По его словам, распространение таких материалов может помочь врагу.

Тогда в Главном управлении коммуникации Вооруженных Сил Украины сообщили, что их должен оценить эксперт по тайнам.

Сам Валентин Манько заверил, что опубликованные им фотографии с картами не подпадают под гриф «секретно» и не содержат информацию для служебного пользования.

Ранее говорилось, что Валентин Манько может стать командующим вновь Штурмовых войск.