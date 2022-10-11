Кто подорвал Крымский мост: Жданов заявил, что одна силовая структура РФ решила нагадить другой

В этом контексте Жданов заявил о войне Министерства обороны и ФСБ России. Читайте последние новости о взрыве на Крымском мосту на ТСН.ua.

Военный эксперт Олег Жданов предположил, кто мог подорвать Крымский мост и указал на войну между Минобороны и ФСБ России.

Об этом Жданов сказал в эфире своего YouTube-канала 11 октября.

В частности, он прокомментировал информацию от читателей о заявлении ЦРУ о якобы причастности ко взрыву украинских спецслужб.

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"Я не слышал такого мнения, чтобы ЦРУ считало это (результатом работы украинских спецслужб – ред.). Это Путин и ФСБ считают, что это дело украинских спецслужб", – сказал военный эксперт.

Отметим, что свое мнение о возможной причастности украинцев к подрыву Крымского моста высказывал экс-госсекретарь США и экс-глава ЦРУ Майкл Помпео.

Жданов также выразил мнение, кто же может стоять за взрывом.

"Даже Путин говорит о том, что украинские спецслужбы могли совершить эту диверсию только благодаря сотрудничеству и помощи российских спецслужб. А вот здесь, мне кажется, и кроется вся суть этого вопроса: война силовых структур (РФ – ред.) привела к тому, что одна силовая структура решила очень сильно нагадить другой. Но это ее не спасло. Я имею в виду войну Министерства обороны и ФСБ РФ", – рассказал эксперт.

Кто мог взорвать Крымский мост

Издание Washington Post со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщило, что организаторами взрыва могут быть спецслужбы Украины.

Однако советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что взрыв на Крымском мосту стал следствием противостояния между ФСБ и российским Минобороны.

По мнению российского оппозиционера и юриста Марка Фейгина, причастность ФСБ к подрыву вполне допустима в условиях эскалации конфликта в близком окружении президента РФ Владимира Путина.

По оценкам специалистов американского Института изучения войны, за взрыв на Крымском мосту российские власти сделают виновным Минобороны страны, чтобы отвести вину от Путина, в адрес которого начала звучать критика.

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