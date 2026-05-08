Кто заменит США в переговорах: Ходжес об условиях мира для Украины

Ситуация вокруг мирных переговоров между Украиной и Россией приобретает новые обороты. На фоне заявления Кремля о выходе из любого диалога к моменту полного захвата Донецкой и Луганской областей Соединенные Штаты также фактически отстранились от процесса.

Об этом сказал экс-командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес в слоте «1+1» в эфире телемарафона.

По мнению генерала, Киеву пора изменить вектор ожиданий и искать более эффективных союзников в вопросе урегулирования конфликта.

«Прокремлевский подход»: разочарование действиями Вашингтона

Ходжес не скрывал своего разочарования сегодняшней политикой американской администрации. Он отметил, что Вашингтон демонстрирует нерешительность, которая играет на руку агрессору.

«Я очень разочарован, что мой президент приступил к такому подходу, который можно назвать прокремлевским. Команда переговорщиков Уиткоффа и Кушнера так и не доехала до Киева. Но я не знаю, насколько влияния реально есть у США. Ну, я думаю, что пора Украине не возлагать единую надежду по результатас переговоров на Соединенные Штаты», — подчеркнул он.

Почему Путин игнорирует дипломатию

Генерал акцентировал, что ожидать хорошей воли со стороны Кремля — бесполезное дело. Пока российское руководство видит возможность территориальных достижений на Донбассе, любые переговоры будут использоваться только как ширма.

«Для меня четко понятно, что Владимиру Путину нет никакого интереса к переговорам, кроме ситуации, когда его принудят к ним», — заявил он.

По словам Ходжеса, президент Зеленский и украинское руководство должны выбирать тех партнеров, которые готовы предложить «лучшие шансы на лучший результат» независимо от того, кто возглавит эти переговоры.

На фоне созданного США дипломатического вакуума европейские лидеры начали проявлять активный интерес к процессу и уже готовят собственные мирные предложения. Ходжес считает это окном возможностей для Украины, поскольку инициатива находится на стороне Вооруженных сил.

«В настоящее время кажется, что у Украины есть соответствующий импульс, соответствующее преимущество и она может требовать переговоров с позиции силы», — подытожил генерал.

Он добавил, что Украина должна самостоятельно определять, с кем и на каких условиях садиться за стол переговоров, ориентируясь на реальное военное преимущество и поддержку тех стран, чьи действия наиболее эффективны в настоящее время.

Напомним, 8 мая Зеленский после встречи с Умеровым сообщил, что Украина ожидает визита представителей президента США Дональда Трампа в Киев на рубеже весны и лета. Стороны согласовывают графики, обсуждают гуманитарные вопросы, в частности, обмен пленными, и дорабатывают детали договоренностей о безопасности.

