Куба официально опровергла участие в войне против Украины на стороне России
На Кубе утверждают, что страна придерживается политики нулевой терпимости к найму.
Министерство иностранных дел Кубы отрицало обвинение США в якобы участии страны в войне против Украины на стороне России.
Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Кубы.
Правительство Гаваны назвал утверждение США об участии кубинцев в боевых действиях в Украине «ложными и клеветническими».
«У наших власти нет точной информации о гражданах Кубы, которые по собственной инициативе принимали или участвуют в конфликте в составе вооруженных сил любой из сторон. Бесспорно то, что ни один из них не действует по поощрению, обязательству или согласию кубинского государства», — отмечается в заявлении.
В МИД подчеркнули, что согласно национальному законодательству и международным обязательствам, Куба придерживается политики нулевой терпимости к найму, торговле людьми и участию своих граждан в вооруженных конфликтах за рубежом.
Такие действия, подчеркнули в ведомстве, расцениваются как тяжкие преступления и наказываются самым строгим образом.
Ранее сообщалось, что США мобилизуют дипломатические усилия, чтобы помешать ООН принять резолюцию об отмене эмбарго на торговлю с Кубой из-за участия ее наемников в войне против Украины.
Мы ранее информировали, что Россия все больше полагается на иностранных наемников, в частности кубинцев, массово воюющих на ее стороне.