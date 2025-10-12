Куба официально опровергла участие в войне против Украины на стороне России

Куба отрицает участие в войне против Украины / © Associated Press

Реклама

Министерство иностранных дел Кубы отрицало обвинение США в якобы участии страны в войне против Украины на стороне России.

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Кубы.

Правительство Гаваны назвал утверждение США об участии кубинцев в боевых действиях в Украине «ложными и клеветническими».

Реклама

«У наших власти нет точной информации о гражданах Кубы, которые по собственной инициативе принимали или участвуют в конфликте в составе вооруженных сил любой из сторон. Бесспорно то, что ни один из них не действует по поощрению, обязательству или согласию кубинского государства», — отмечается в заявлении.

В МИД подчеркнули, что согласно национальному законодательству и международным обязательствам, Куба придерживается политики нулевой терпимости к найму, торговле людьми и участию своих граждан в вооруженных конфликтах за рубежом.

Такие действия, подчеркнули в ведомстве, расцениваются как тяжкие преступления и наказываются самым строгим образом.

Ранее сообщалось, что США мобилизуют дипломатические усилия, чтобы помешать ООН принять резолюцию об отмене эмбарго на торговлю с Кубой из-за участия ее наемников в войне против Украины.

Реклама

Мы ранее информировали, что Россия все больше полагается на иностранных наемников, в частности кубинцев, массово воюющих на ее стороне.