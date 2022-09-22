Куча "мяса" усилит боевые возможности РФ, как бы мы над этим не смеялись – Билецкий

Билецкий рассказал, чем нужно отвечать Украине на мобилизацию в РФ.

Первый командир полка "Азов" Андрей Белецкий объяснил, какие опасности для Украины несет объявленная в России мобилизация.

Об этом он рассказал в эфире "Радио НВ".

По словам Билецкого, сейчас России на фронте катастрофически не хватает пехоты и мобилизация за три-четыре месяца поможет врагу решить этот вопрос.

"В России с первого дня войны нехватка пехоты, мотострелков, механизаторов. Это было ключевым фактором их неудач и проигрышей. У них – преимущество в артиллерии, РСЗО, ракетных вооружениях. Это преимущество нивелировалось в контексте того, что некому было занимать позиции. Как говорил один американский генерал: "Еще ни один самолет не занял город", – говорит экс-командир "Азова".

Военный уверен, что за три-четыре месяца РФ нагонит в Украину кучу "мяса" и это усилит боевые возможности оккупантов, "как бы мы над этим не смеялись".

"Чем нужно отвечать Украине? Мое мнение, что нужно вести асимметричную войну. То есть, если мы будем отвечать России мобилизацией и так далее, это тоже частично необходимо, но частично, то мы ни к чему не приведем. По простой причине. Потому что ресурса того же "мяса", ресурса пушек, танков и так далее в России все равно будет еще на ближайшие годы больше, чем в Украине", — сказал Белецкий.

Именно поэтому вместо числовых показателей он призывает усиливать эффективность ведения войны и подготовку украинских бойцов.

"Это опять-таки не только получение западного оружия, это интенсификация, интенсивность именно в боевой подготовке. Надо это оружие осваивать и нужно его использовать максимально эффективно. Боевая подготовка — это также улучшение своих возможностей в тактике, в оперативном искусстве и так далее. Это то, что необходимо. Потому что "мясо на мясо" у нас не получится", — подытожил бывший командир "Азова".

Напомним, 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию.

Впоследствии россияне начали выходить на первые акции протеста против мобилизации, однако митингующих быстро разгоняли силовики.

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