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Куча техники и сотни оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях россиян

Куча техники и сотни оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях россиян

Оккупантов стало меньше на нашей земле / Фото: Associated Press

ВСУ ликвидируют захватчиков на поле боя.

Потери России в войне против Украины к утру понедельника, 15 апреля, составляют 454 420 оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб.

За время полномасштабной войны ликвидировано:

  • личного состава – около 454420 (+770) человек
  • танков – 7180 (+6)
  • боевых бронированных машин – 13796 (+31)
  • артиллерийских систем — 11593 (+41)
  • РСЗО — 1046
  • средств ПВО – 758
  • самолетов — 347
  • вертолетов — 325
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9266 (+31)
  • крылатых ракет — 2092 (+3)
  • кораблей и катеров — 26
  • подводных лодок — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн — 15510 (+51)
  • специальной техники – 1908 (+3)

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки произошло 54 боевых столкновения.

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