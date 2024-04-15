Куча техники и сотни оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях россиян

ВСУ ликвидируют захватчиков на поле боя.

Потери России в войне против Украины к утру понедельника, 15 апреля, составляют 454 420 оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб.

За время полномасштабной войны ликвидировано:

личного состава – около 454420 (+770) человек

танков – 7180 (+6)

боевых бронированных машин – 13796 (+31)

артиллерийских систем — 11593 (+41)

РСЗО — 1046

средств ПВО – 758

самолетов — 347

вертолетов — 325

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9266 (+31)

крылатых ракет — 2092 (+3)

кораблей и катеров — 26

подводных лодок — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 15510 (+51)

специальной техники – 1908 (+3)

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки произошло 54 боевых столкновения.

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