Куча техники и сотни оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях россиян

ВСУ ликвидируют захватчиков на поле боя.
Потери России в войне против Украины к утру понедельника, 15 апреля, составляют 454 420 оккупантов.
Об этом сообщает Генштаб.
За время полномасштабной войны ликвидировано:
- личного состава – около 454420 (+770) человек
- танков – 7180 (+6)
- боевых бронированных машин – 13796 (+31)
- артиллерийских систем — 11593 (+41)
- РСЗО — 1046
- средств ПВО – 758
- самолетов — 347
- вертолетов — 325
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9266 (+31)
- крылатых ракет — 2092 (+3)
- кораблей и катеров — 26
- подводных лодок — 1
- автомобильной техники и автоцистерн — 15510 (+51)
- специальной техники – 1908 (+3)
Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки произошло 54 боевых столкновения.
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