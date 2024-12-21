"Кучи повсюду": почему российские солдаты в прямом смысле "зас**ают" все вокруг

Российские оккупанты, отступая с захваченных территорий, оставляют после себя не только убийства, разрушения и другие военные преступления, но и в буквальном смысле – дерьмо.

Почему россияне опорожняются прямо в домах украинцев, которые хотят этим сказать и о чем это свидетельствует, пишет российский оппозиционный журналист Андрей Мальгин в колонке для Радио Свобода.

"Кучи вонючего человеческого дерьма были повсюду: не только на полу, но и на столах, в постелях, в посуде. Притом, что во всех этих домах были вполне благоустроенные туалеты. Пользуйся! Но нет. И так было везде, откуда уходила путинская армия", – напоминает Мальгин.

По его словами, многие украинцы объясняли этот "феномен" простым отсутствием культуры. Но автор считает, что все намного сложнее.

Андрей Мальгин приводить ряд исторических докуметов, свидетельствующих, что привычка россиян гадить где-попало назло более успешным людям известна уже давно.

В 1919 году, в Петербурге, был съезд "деревенской бедноты". Из северных губерний России явилось несколько тысяч крестьян, и сотни их были помещены в Зимнем дворце Романовых. Когда съезд кончился и эти люди уехали, то оказалось, что они не только все ванны дворца, но и огромное количество ценнейших севрских, саксонских и восточных ваз загадили, употребляя их в качестве ночных горшков. Это было сделано не по силе нужды – уборные дворца оказались в порядке, водопровод действовал. Нет, это хулиганство было выражением желания испортить, опорочить красивые вещи. За время двух революций и войны я сотни раз наблюдал это тёмное, мстительное стремление людей ломать, искажать, осмеивать, порочить прекрасное", – отмечал советский писатель Максим Горький.

Также журналист приводит мемуары советского писателя, ветерана советско-немецкой войны Юрия Нагибина. В одном из немецких домов он увидел оборванные провода, поломанную мебель, разбросанные на полу книги.

"И всюду г*вно, даже на столе, печи, подоконнике, в колпаке висящей лампы", – писал Нагибин. Советский "интеллигент" признался, что сначала не понимал, зачем так поступать, но потом сам попробовал, и ему понравилось.

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Польский писатель Станислав Лем объяснял зас*рание домов в Европе русскими так: "Этим они мстили не только немцам (в конце концов, – другим!)..., но и мстили всему миру за пределами своей тюрьмы местью, самой подлой из всех возможных: ведь они обгаживали всё – никакие животные не демонстрируют подобной, так сказать, экскрементальной жестокости, которую демонстрировали русские, забивая и наполняя своими экскрементами разгромленные салоны, госпитальные залы, биде, клозеты, гадя на книги, ковры, алтари..."

Мальгин обратил внимание, что среди многочисленных синонимов слова "испражниться" в словаре неожиданное: "отложить личинку".

"В нашем контексте это удивительно точное определение. Лучше не скажешь. Русский мир откладывает личинку везде, куда приходит", – отмечает журналист.

По его словам, российские оккупанты ощущают свою "великую миссию" – разрушение цивилизации. Ведь везде, куда приходят россияне "жизнь деградирует, законы заменяются "понятиями", экономика упрощается до средневекового уровня, на месте цветущих садов вырастают помойки, а искусство и культура умирают".

Об этом свидетельствуют оккупированные и уничтоженные города Украины, а также процветавшие когда-то курорты Абхазии, говорит Мальгин.

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