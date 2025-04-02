Куда бежит пехота оккупантов: в Силах обороны рассказали о ситуации в Часов Яре

Часов Яр / © Батальон "Донбасс"

Реклама

Противник не оставляет попыток взять под контроль город Часов Яр. Штурмует позиции защитников из 24 бригады. Кроме того, активно обстреливает город и окрестности, применяет авиацию против окрестных населенных пунктов, где все еще живут гражданские.

Об этом рассказал представитель прессслужбы 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Андрей Полухин, пишет АрмияInform.

По словам военного, за прошедшие сутки было три штурма. Какой-то оригинальностью россияне не отличаются — штурмовые действия происходят по одинаковому сценарию. Преимущественно это пехота, которая пешком бежит к позициям Королевской бригады. Еще один вариант — вражеских пехотинцев «подбрасывают» к полю боя техникой.

Реклама

Были такие случаи, когда было даже около 30 таких машин. Большинство из них уничтожается, сжигается. Противник после этого спешивается, и его после этого пытаются найти и обезвредить уже в самом городе, в городской застройке. Обычно противник теряет около 50 человек из-за таких штурмов», — отметил представитель пресс-службы 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

Напомним, в СНБО предупредили о новом рывке врага на фронте. Россия может устроить его в мае.

Читайте также