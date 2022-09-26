Куда будет целиться Россия и как может выглядеть ядерный удар по Украине: прогноз аналитиков

Российская армия терпит в Украине поражение. Поэтому слухи о том, что Путин решится применить ядерное оружие, продолжают распространяться. Эксперты высказывают разные мнения на этот счет.

Журналисты французского агентства AFP побеседовали с несколькими экспертами и официальными лицами о возможных сценариях того, что может произойти, если Россия решит применить ядерное оружие.

Аналитики говорят, что Москва, возможно, развернет одну или несколько тактических или боевых ядерных бомб.

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Это стрелковое оружие мощностью от 0,3 до 100 килотонн по сравнению с 1,2 мегатоннами крупнейшей стратегической боеголовки США или 58-мегатонной бомбы, опробованной Россией в 1961 году.

Военный эксперт по программе международной безопасности CSIS в Вашингтоне Марк Канчиан говорит, что Россия, скорее всего, не будет использовать ядерное оружие на линии фронта. По его словам, чтобы захватить 32 км территории, может потребоваться 20 небольших ядерных бомб – это незначительное преимущество из-за огромных рисков применения ядерного оружия.

Либо Путин может выбрать большие разрушения и смерть и атаковать украинскую военную базу, либо ударить по городскому центру, повлекшие массовые потери.

"Такие сценарии, вероятно, были бы направлены на раскол НАТО и глобальный консенсус против Путина", — считает бывший эксперт по ядерной политике Белого дома Джон Вольфсталь.

Эксперты говорят, что у Запада не будет другого выхода, как ответить, и ответ должен поступить от НАТО как группы, а не Соединенных Штатов отдельно.

"Любой ответ должен обеспечить как то, что военная ситуация для Путина не улучшилась в результате такого удара, так и то, что его политическое, экономическое и личное положение вследствие этого пострадало", – сказал Вольфшталь.

Некоторые эксперты предполагают, что более эффективным ответом на российскую ядерную атаку станет рост военной и дипломатической поддержки Украины и поставки Киеву большего количества летального оружия для атак на РФ.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что угрозы Путина использовать ядерное оружие могут стать реальностью. Как считает глава государства, Путин уже не блефует. При этом мир продолжает удерживать его от использования ядерного оружия.

Отметим, что ранее американский бригадный генерал в отставке Кевин Райан говорил, что Путин от отчаяния может применить ядерное оружие в Украине. По его мнению, российский президент, вероятно, испытывает давление, чтобы сделать что-нибудь радикальное. Успехи украинского контрнаступления могут стать триггером, который подтолкнет главу Кремля нажать "красную кнопку".

Угрозы ядерным ударом: как мир сможет противостоять Путину

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