Куда будут целиться российские террористы зимой: эксперт рассказал о возможных ракетных ударах

Российские оккупанты зимой могут запустить большое количество ракет по нескольким целям в нашем государстве. Таким образом они будут пытаться нанести вред энергетической инфраструктуре.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

По его словам, в прошлом году оккупанты били ракетами сразу по многим объектам инфраструктуры в разных городах Украины. В общей сложности они выпускали до 100 ракет. В то же время, сейчас россияне во время последней атаки использовали 48.

“В дальнейшем зимой они могут запускать два, максимум три раза в месяц... где то же количество. Это может быть 70-80 ракет. В чем будет смена? Скорее всего, в том, что они не будут распыляться по всей стране. Они выберут одну или две цели и туда попытаются направить уже относительно большое количество ракет... 20-30, тогда будет труднее перехватывать. К тому же, конечно, они будут использовать разные беспилотные летательные аппараты... для того, чтобы перегрузить нашу противовоздушную оборону, в том числе это будут ложные цели”, — рассказал Роман Свитан.

По его мнению, под возможные российские удары могут оказаться объекты в южных и центральных областях.

“Они считают, что там не такая мощная противовоздушная оборона... Так же они могут попытаться атаковать запад Украины... по разным, как они называются, военным объектам. И, скорее всего, они будут пробовать атаковать Киев... Туда они будут стрелять меньше. Я думаю, что по Киеву будет не очень много выстрелов, потому что они видят, что Киев надежно защищен и смысл атаковать — это только терять ракеты. Может, они даже все же сосредоточатся на центральных и южных районах. И, конечно, приграничные территории, прифронтовые они будут обстреливать”, — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что эти атаки будут комплексными и Россия будет применять как крылатые и баллистические ракеты, так и беспилотники.

Напомним, что в Кривом Роге задержали предателя, работавшего на оккупантов в Херсоне.

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