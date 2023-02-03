Куда будут долетать ракеты из нового пакета военной помощи США: опубликована карта

Все российские линии поставок на востоке страны, а также часть оккупированного Россией Крыма станут доступными для обстрелов ВСУ.

Агентство Reuters опубликовало карту Украины, на которой обозначены оккупированные территории и зоны поражения дальнобойными ракетами из нового пакета военной помощи США.

В сообщении подчеркнули, что российским войскам придется столкнуться с потенциально катастрофическими потерями.

Новое оружие позволит украинским военным поражать цели на вдвое большем расстоянии, чем было до сих пор. Все российские линии поставок на востоке страны, а также часть оккупированного Россией Крыма станут доступными.

Это заставит Россию переместить свои поставки еще дальше от линии фронта, что сделает ее солдат более уязвимыми и значительно усложнит планы любого нового наступления.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал западных партнеров предоставить украинской армии дальнобойные ракеты, чтобы оградить население мирных городов Украины от российского террора.

Напомним, американские ракеты с дальностью поражения 150 км, которые будут переданы Украине в этом пакете военной помощи США, могут если не сорвать, то значительно притормозить наступление российских войск, которое готовит Кремль.

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