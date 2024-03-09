Куда целились россияне во время приезда греческой делегации в Одессу: в ОК "Південь дали ответ

Оккупанты ударили по Одессе 6 марта, когда там находился с визитом президент Украины и премьер Греции. Однако нельзя сразу четко спрогнозировать, на что был направлен баллистический удар врага.

Об этом заявила начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в комментарии "24 канала", отметив, что россияне не прекращают свой террор на юге Украины. В частности, в приоритете для захватчиков припортовая инфраструктура. Отметим, что Россия атаковала Одессу с утра.

"Можем констатировать, что удар баллистикой произошел по припортовой инфраструктуре. Сейчас работает следствие и оно однозначно определит и тип вооружения, которым был нанесен удар, и вероятную траекторию движения", — подчеркнула Гуменюк.

Начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга отметила, что остается фактом то, что враг ударил по припортовой инфраструктуре Одесщины, когда там была встреча международного уровня. Была ли атака россиян направлена непосредственно на делегацию – установит следствие и разведка.

"Сейчас мы можем констатировать – удар был по припортовой инфраструктуре и по времени это совпало с визитом делегации", – сказала Наталья Гуменюк.

Напомним, во время визита в Одессу президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис оказались под ракетным обстрелом оккупантов. Ракета прилетела в 300-400 метрах от лидеров государств.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ракета ударила в 500 метрах от кортежа Зеленского!

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