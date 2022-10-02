Куда делась "вторая армия профессионалов": Подоляк о рекордных потерях РФ на фронте

Российские оккупанты потеряли на войне с Украиной во много раз больше, чем декларируют официально.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал катастрофические потери России в войне против Украины.

Он напомнил, что украинские военные ликвидировали уже более 60 тысяч российских мародеров. Раненых военных РФ – втрое больше.

"Все идет по плану, поэтому счетчик российской смертности пролистал новую страницу. "Армии" быстро мобилизованных офисных работников пора спросить: куда делась "вторая армия профессионалов?" – написал он в Twitter.

Напомним, по информации Генштаба, Вооруженные силы Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали уже около 60 110 российских оккупантов, из которых 500 — за последние сутки.

Наибольшие потери российские захватчики понесли на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Также с начала полномасштабной войны украинские военные уничтожили 2 377 вражеских танков, 4 975 боевых бронированных машин, 1 405 артиллерийских систем, сбили 264 самолета и 227 вертолетов.

Михаил Подоляк: о первых днях войны, переговорах с РФ, политике после войны, Зеленском и Ермаке

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