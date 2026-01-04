Куда на самом деле сейчас рвутся россияне: эксперт раскрыл планы РФ

ВСУ держат оборону / © Associated Press

Оккупанты пытаются прорваться в село Гришино Донецкой области, чтобы перекрыть логистику для ВСУ, поддерживающей операции в Покровске и Мирнограде.

Об этом «24 Каналу» сообщил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

По его данным, захватчики совершают в сторону этого села 3-4 серьезные атаки в неделю.

«Если россияне будут контролировать Гришино, то также 10-15 километров с помощью FPV-дронов они перекроют нам логистику, которая сейчас поддерживает наши операции в Покровске и Мирнограде. Поэтому нам важно не допустить их в Гришино. Россиянам важно туда выйти», — объяснил он.

Роман Свитан подчеркнул, что у россиян нет другого варианта вытеснить украинскую армию из Покровска и Мирнограда. Поэтому враг продолжит атаковать в сторону Гришиного.

Напомним, руководитель управления коммуникаций Группировки объединенных сил, подполковник Виктор Трегубов сообщил, что в Сумской, Луганской и Харьковской областях наблюдаются не столь интенсивные атаки, как было всего несколько недель назад, однако действия врага указывают на вероятную подготовку к наступлению уже в январе.

На Покровском направлении россияне продолжают атаковать мелкими пехотными штурмовыми группами, последовательно уничтожаемыми Силами обороны, что свидетельствует о наличии у врага больших резервов живой силы.