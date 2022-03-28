Куда обращаться украинцам, если их принудительно вывозят российские оккупанты

Куда обращаться украинцам, если их принудительно вывозят российские оккупанты

Украинцев депортируют в Россию и Белоруссию.

По состоянию на 28 марта уже почти 40 тысяч украинцев были вывезены из временно оккупированных и заблокированных городов Украины. Российские военные массово вывозят их за границу – на территорию России.

Куда обращаться украинцев – сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рекомендует соотечественникам, ставшим жертвами таких незаконных действий российского режима и желающих вернуться в Украину, сообщить свои данные ближайшему посольству Украины в соседних государствах или государствах возможного транзитного проезда", — сообщают в ГУР.

Контактные сведения посольств указаны на фото

Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.