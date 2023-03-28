Куда оккупанты вывозят украинских детей – Центр сопротивления опубликовал карту

Карта создана на основе данных из открытых источников.
Центр национального сопротивления обнародовал карту лагерей, куда российские войска расселяют депортированных украинских детей с временно оккупированных территорий.
Об этом сообщается на сайте Центра.
"Карта создана на основе данных из открытых источников и будет дополняться. Как видно из географии лагерей, процесс вывоза детей в РФ носит систематический характер и заранее подготовлен", — говорится в сообщении.
Всего на карте отмечено 45 детских лагерей и 12 военных лагерей.
В российские лагеря попадают:
- сироты, у некоторых из них родителей убили русские;
- дети из интернатов, имеющих родню в Украине, однако их вывозят принудительно;
- дети родителей, не прошедших фильтрацию и попавших в застенки РФ;
- отдельные другие случаи.
Сообщается, что в лагерях украинских детей учат гимну и истории России, в искаженной трактовке войны: "Происходит идеологическая обработка".
В частности, лагеря расположены в России и на временно оккупированной территории Крыма и Луганщины.
Оккупанты также вывозят из Луганщины в Чечню "трудных" подростков на "перевоспитание".
Напомним, Украина официально признает похищенными Россией 4390 детей, являющихся сиротами, полусиротами или лишенными родительской опеки и депортацию с временно оккупированных территорий 16 207 детей.
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