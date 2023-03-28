Куда оккупанты вывозят украинских детей – Центр сопротивления опубликовал карту

Карта создана на основе данных из открытых источников.

Центр национального сопротивления обнародовал карту лагерей, куда российские войска расселяют депортированных украинских детей с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщается на сайте Центра.

"Карта создана на основе данных из открытых источников и будет дополняться. Как видно из географии лагерей, процесс вывоза детей в РФ носит систематический характер и заранее подготовлен", — говорится в сообщении.

Фото: Центр национального сопротивления

Всего на карте отмечено 45 детских лагерей и 12 военных лагерей.

В российские лагеря попадают:

сироты, у некоторых из них родителей убили русские;

дети из интернатов, имеющих родню в Украине, однако их вывозят принудительно;

дети родителей, не прошедших фильтрацию и попавших в застенки РФ;

отдельные другие случаи.

Сообщается, что в лагерях украинских детей учат гимну и истории России, в искаженной трактовке войны: "Происходит идеологическая обработка".

В частности, лагеря расположены в России и на временно оккупированной территории Крыма и Луганщины.

Оккупанты также вывозят из Луганщины в Чечню "трудных" подростков на "перевоспитание".

Напомним, Украина официально признает похищенными Россией 4390 детей, являющихся сиротами, полусиротами или лишенными родительской опеки и депортацию с временно оккупированных территорий 16 207 детей.

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