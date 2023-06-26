Куда перебрасывают оккупантов, которые были задействованы в бунте Пригожина – объяснение Маляр

"Вагнеровцы" после бунта возвращают на позиции фронта в Украине.

Российских оккупантов, которые были задействованы в бунте главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, снова перебрасывают на восток Украины.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила заместитель министра обороны Ганна Маляр.

"Из того, что мы видим, во время активизации событий, политического кризиса в Российской Федерации они собирали войска с востока и пытались их переместить в Московский регион. Из-за того, что события очень быстро исчерпали себя, эти войска возвращают на восток", — рассказала она.

Напомним, с начала наступления украинская армия освободила на юге 130 кв. км территорий, а за неделю – 17 кв. км.

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