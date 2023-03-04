Куда попадают российские ракеты и "Шахеды": эксперт рассказал о промахах окупантов

Российские оккупанты во время атак крылатыми ракетами и дронами-камикадзе "Шахед" по Украине нередко используют ложные координаты и в результате поражают случайную цель.

Об этом рассказал в интервью ТСН.ua военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

Комментируя атаку дронов-камикадзе на Кременчуг и прилет российской ракеты в Запорожье, военный эксперт отметил:

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"Они себе "рисуют" в точках, куда они попали. Себе отрапортовали с помощью разведки или контрразведки, что в этой локации хранится 500 тонн американского оружия, находится взрывчатка, танки. Они курс вбивают и отправляют туда Shahed, Mohajer. Но не всегда эта информация подтверждается. Агентура у них недостаточно интеллектуально и без опыта большого. Это в основном маргиналы, они могут ошибиться в одной координате, и уже будет неправильная точка на карте".

Кроме того, по словам Ступака, "есть отдельные моменты, когда наши спецслужбы пытаются ввести в заблуждение россиян".

"Они дают откровенно "лажевые" объекты, подсовывают старые советские колхозы, имитируют, что там склады с оружием, чтобы они на недостойные объекты направили свою атаку — 2-3 драгоценных ракеты, "Шахеды", а сама цель — недостойная", – объяснил он.

Также эксперт добавил, что оружие у россиян "в основном, мягко говоря, не технологичное":

"Они запускают над Каспием и Черным морем, чтобы минимизировать свои провалы. Они запускают над морем, если двигатель не запустился, она просто падает в море, и никто не видит. Если будет запускаться в районе Москвы, то эта ракета будет лететь, может потерять координаты, упасть на жилые кварталы россиян, как это часто бывает".

Во время ракетной атаки России в ночь на 2 марта в Запорожье случился "прилет" в многоэтажный дом в центре города. В результате ракетного удара оккупантов погибли по меньшей мере 6 человек. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с места трагедии.

Представитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк прогнозирует, что массированные ракетные атаки России могут остаться в прошлом, а враг ищет новую тактику.

По ее словам, сейчас россияне "начинают распределять во времени ракетные удары. Иногда это коллаборация ударов с моря и воздуха, а также небольшие партии "Шахедов".

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