Куда после ударов ВСУ Россия спрятала стратегическую авиацию: подробности

Российская авиация / © Associated Press

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После серии точных атак украинских дронов по аэродромам стратегической авиации, Россия спешно перебросила часть своего бомбардировочного флота на отдаленные авиабазы.

Об этом сообщают мониторинговые группы.

Речь идет о самолетах Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, базировавшихся в Иркутской и Мурманской областях. Теперь российское командование переместило их на другие объекты — в частности, на Камчатку, Чукотку и Татарстан.

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Зафиксировано перебазирование на авиабазы Елизово (Камчатка), Анадырь (Чукотка) и Борисоглебское (Казань), сообщают аналитики.

Этот шаг свидетельствует о реальных опасениях новых ударов ВСУ по тыловым целям РФ и серьезным нарушениям в системе ПВО врага.

© Фото из открытых источников

Напомним, СБУ нанесла мощный удар по авиационной инфраструктуре России в тылу: операция «Паутина» парализовала четыре стратегические авиабазы — «Оленья», «Иваново», «Дягилево» и «Белая». Именно из этих аэропортов запускала ракеты по мирным украинским городам.

По информации Службы безопасности Украины, в результате ударов была уничтожена или повреждена 41 единица авиатехники, среди которых самолеты А-50, Ту-95, Ту-160 и другие. Общие потери врага оцениваются более чем в 7 миллиардов долларов США.

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В то же время, аналитики НАТО и журналисты NBC News подтверждают уничтожение по меньшей мере 10–13 российских военных самолетов во время этой операции.

Как рассказали в СБУ, сначала они переправили в Россию FPV-дроны, а затем модульные деревянные домики. Уже на российской территории дроны спрятали под крыши домиков, размещённых на грузовиках. В нужный момент крыши дистанционно открыли и дроны отправились атаковать определенные цели — вражеские бомбардировщики.

Этим замыслом напрямую руководил глава СБУ Василий Малюк по поручению президента Украины Владимира Зеленского. Подготовка спецоперации проходила в условиях максимальной секретности.