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Куда после ударов ВСУ Россия спрятала стратегическую авиацию: подробности
Операция «Паутина» стала одной из самых успешных атак Украины по авиабазам РФ.
После серии точных атак украинских дронов по аэродромам стратегической авиации, Россия спешно перебросила часть своего бомбардировочного флота на отдаленные авиабазы.
Об этом сообщают мониторинговые группы.
Речь идет о самолетах Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, базировавшихся в Иркутской и Мурманской областях. Теперь российское командование переместило их на другие объекты — в частности, на Камчатку, Чукотку и Татарстан.
Зафиксировано перебазирование на авиабазы Елизово (Камчатка), Анадырь (Чукотка) и Борисоглебское (Казань), сообщают аналитики.
Этот шаг свидетельствует о реальных опасениях новых ударов ВСУ по тыловым целям РФ и серьезным нарушениям в системе ПВО врага.
Напомним, СБУ нанесла мощный удар по авиационной инфраструктуре России в тылу: операция «Паутина» парализовала четыре стратегические авиабазы — «Оленья», «Иваново», «Дягилево» и «Белая». Именно из этих аэропортов запускала ракеты по мирным украинским городам.
По информации Службы безопасности Украины, в результате ударов была уничтожена или повреждена 41 единица авиатехники, среди которых самолеты А-50, Ту-95, Ту-160 и другие. Общие потери врага оцениваются более чем в 7 миллиардов долларов США.
В то же время, аналитики НАТО и журналисты NBC News подтверждают уничтожение по меньшей мере 10–13 российских военных самолетов во время этой операции.
Как рассказали в СБУ, сначала они переправили в Россию FPV-дроны, а затем модульные деревянные домики. Уже на российской территории дроны спрятали под крыши домиков, размещённых на грузовиках. В нужный момент крыши дистанционно открыли и дроны отправились атаковать определенные цели — вражеские бомбардировщики.
Этим замыслом напрямую руководил глава СБУ Василий Малюк по поручению президента Украины Владимира Зеленского. Подготовка спецоперации проходила в условиях максимальной секретности.