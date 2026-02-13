Куда пойдет враг весной: в ВСУ назвали приоритетные направления наступления оккупантов

ВСУ на фронте / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Россияне не отказываются от своих агрессивных планов и готовятся к эскалации военных действий весной. По словам военного, 2026 год может стать годом самых сложных сражений за все время полномасштабной войны.

Об этом заявил командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем «Ахиллес» Герой Украины Юрий Федоренко для «24 Канала».

По словам военного, ключевой задачей для захватчиков остается захват Донецкой области. Ситуация на этом направлении остается крайне напряженной.

«На всех направлениях каждый день фиксируют десятки боевых столкновений с оккупационными войсками. Происходят сотни обстрелов самыми сложными системами как реактивного огня, так и авиации, которыми враг терроризирует прифронтовые города и поселки», — отметил Федоренко.

Кроме того, враг не оставляет попыток полностью оккупировать Луганскую область. Несмотря на то, что российская пропаганда уже четырежды отчитывалась о «полном захвате» региона, Вооруженные силы Украины продолжают держать оборону и не дают врагу реализовать эти планы.

Какая угроза для Запорожья

Особую опасность командир «Ахиллеса» видит в планах врага относительно юга Украины. Россияне стремятся сдвинуть линию фронта в Запорожской области, чтобы получить возможность доставать до областного центра ствольной артиллерией.

Главная цель оккупантов — уничтожение оборонно-промышленного комплекса.

«Там есть серьезное производство разных номенклатур. В частности, отвечающих за оборонно-промышленный комплекс. Противник будет пытаться разрушить его. Поэтому для него важно сдвинуть фронт, чтобы иметь возможность максимально наносить огневые поражения и превращать Запорожье в те города-призраки, которые сейчас находятся во временной оккупации», — объяснил Федоренко.

В то же время, военный выразил убеждение, что Силы обороны не позволят врагу реализовать этот сценарий ни в ближайшей, ни в долгосрочной перспективе.

Когда ждать спада активности

Федоренко прогнозирует, что нынешний год станет кульминационным в противостоянии. Анализ линии фронта, экономического состояния врага и его мобилизационного ресурса свидетельствует о том, что Россия бросит все силы на попытку переломить ход войны.

«Готовимся к тому, что 2026 год — это год финальных, самых сложных сражений за весь период полномасштабной войны. Первая половина 2027 года — это период, когда наиболее активная фаза боевых действий начнет угасать», — подытожил командир.

Напомним, в январе темпы продвижения российских оккупационных войск на фронте снизились почти вдвое, однако это не означает отказ Кремля от наступательных планов. По оценке военного эксперта Владислава Селезнева, пауза обусловлена сложными погодными условиями и тяжелыми боями в городской застройке, в частности, в районах Часов Яра, Покровска, Мирнограда, Константиновки и Волчанска.

В то же время, РФ использует этот период для перегруппировки сил и накопления ресурсов. Эксперт предупреждает, что уже ближе к апрелю противник может перейти к более масштабному наступлению. Стратегическая цель Москвы остается неизменной — полный контроль над Донецкой и Луганской областями, а также попытки продвижения в Запорожской и Херсонской областях с возможным формированием так называемой «санитарной зоны» в приграничных регионах Украины.