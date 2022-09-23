Куда Путин направит мобилизованных россиян – экс-депутат Госдумы дал ответ

Командование армии РФ будет использовать россиян, мобилизованных указом Владимира Путина, для контроля над захваченными территориями Украины.

Об этом рассказал экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев на Youtube-канале ТСН.

Комментируя "частичную мобилизацию", экс-депутат Госдумы отметил:

"Преимущественно они будут расположены в тылу, не на передовой. Это позволит российской армии освободить более опытных людей и использовать их в бою. А чтобы контролировать оккупированную территорию – для этого можно будет использовать таких "мобиков".

В то же время Пономарев добавил, что когда будет наступление и линия фронта будет двигаться — "конечно же, будут столкновения, эти люди будут задействованы, будет много разных потерь ".

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 сентября традиционно заявил, что Россия противостоит коллективному Западу, поэтому для защиты необходимо провести частичную мобилизацию.

Согласно решению Путина, призыву на военную службу должны подлежать находящиеся в запасе, проходившие службу в рядах вооруженных сил РФ, имеющие определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Под мобилизацию попадут 300 тысяч россиян.

В свою очередь заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов рассказал, как будет действовать российское командование во время мобилизации.

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