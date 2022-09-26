Куда Путин направит первую партию мобилизованных: эксперт назвал приоритетное направление для РФ

РФ будет бросать мобилизованные на те направления фронта, где ВСУ осуществляют атакующие мероприятия.

Мобилизация, которую в России объявил глава Кремля Путин, продолжается. Приоритетным для оккупантов направлением эксперты называют Херсонскую область.

По словам политолога Андрея Вигиринского, часть мобилизованных отправят в росгвардию, чтобы обеспечивать безопасность внутри самой РФ, поскольку мобилизация встречает сопротивление рядовых граждан.

По мнению эксперта, количество людей, которые будут охвачены мобилизационными мерами, будет расширяться, именно поэтому российские карательные органы нуждаются в усилении. Другую же часть свежего "пушечного мяса", вероятно, бросят на южное направление Херсонской области, которое сегодня для захватчиков является приоритетным.

Постоянная выбивка противника с позиций требует замещения новой "силой". Следовательно, вполне возможны другие места наступления ВСУ, в частности, Запорожская область.

"Для нас крайне важно, с точки зрения деоккупации Юга, направление Запорожской области, которое позволит разрезать редуты противника, если продвинуться вниз к Азовскому морю и дальше уже двигаться на Запад к побережью Черного моря", — отметил Вигиринский.

Россияне будут замещать позиции, которые будут выбивать украинские защитники. Но не все "пушечное мясо", которое успеют собрать россияне, удастся организованно переместить в эти места, то есть это будет "порционное замещение".

"Поэтому речь даже не об усилении, потому что оно может быть качественным. Речь идет о количественном замещении и оно далеко от понятия качественного", — сказал он.

Всего было объявлено о планах мобилизовать 300 тысяч человек. Эксдепутат российской Госдумы Илья Пономарев утверждает, что в соответствующем указе Путина есть секретный пункт, где говорится о призыве миллиона граждан РФ.

Напомним, Центр национального сопротивления сообщил, что в Минск 20 сентября прибыли наемники российского ППК "Лига". Они могут быть вовлечены в организацию провокаций на украинско-белорусской границе. В ЦНС предупредили, что возможные диверсии ожидаются в районе населённых пунктов Пинск, Иваново и Кобрин.

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