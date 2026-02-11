Куда Россия бросит 150-тысячное войско в случае захвата Покровска: тревожный прогноз эксперта

ВСУ на фронте / © Associated Press

Рассчитывать на то, что переговорный процесс приведет к затишью или стагнации на линии фронта, не стоит. Россияне продолжают соблюдать тактику давления на самые слабые участки украинской обороны и готовят варианты для дальнейшего продвижения.

Об этом в эфире Radio NV заявил военный эксперт Владислав Селезнев.

Аналитик смоделировал ситуацию, которая может возникнуть в случае временной потери контроля над городами Покровск и Мирноград Донецкой области. По его словам, на этом направлении сосредоточена огромная группировка врага численностью около 150 тысяч человек. В случае захвата этих городов россияне могут изменить вектор атаки.

Селезнев предполагает несколько направлений для опрокидывания этих сил:

Юго-западнее Константиновки;

Территории западнее Дружковки;

Восточная часть Запорожской области.

«150 000 — это достаточно мощная группировка. И хотя плечо перемещения там не слишком большое, но все равно это будет занимать достаточно много времени», — отметил эксперт.

В то же время, он отметил, что перемещение такой массы войск, техники и ресурсов не сможет остаться незамеченным для украинской разведки. Это позволит Силам обороны отслеживать маневры врага и вносить коррективы в свои оборонные действия.

Повлияют ли на фронт переговоры

Селезнев также предостерег от напрасных надежд на «добрую волю» врага во время возможных дипломатических процессов. По его мнению, боевые действия не утихнут только из-за факта переговоров.

Эксперт напомнил риторику Кремля, в частности заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова, утверждающего, что война будет продолжаться до устранения так называемых «первопричин украинского кризиса».

«В любом случае надеяться на то, что в рамках переговорного трека в обозримой перспективе мы увидим некую стагнацию на поле боя, которая будет связана в том числе с доброй волей наших врагов, не стоит», — подчеркнул Селезнев.

По его убеждению, фаза активных наступательных действий оккупантов, фактически продолжающаяся с середины октября 2023 года, в ближайшее время не завершится. Война и дальше будет продолжаться с высокой интенсивностью.

Напомним, по данным проекта DeepState, в январе 2026 года РФ оккупировала 245 кв. км территории Украины. Это почти вдвое меньше, чем в ноябре и декабре. Наибольшая активность врага сохранялась на Покровском направлении — на него пришлось 33% всех штурмов. Там же противник сосредотачивает основные усилия.