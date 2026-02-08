Куда россияне могут пойти летом: эксперт назвал два направления

ВСУ держат фронт / © Associated Press

Россия будет искать силы, чтобы повысить интенсивность боев весной, когда спадут морозы, которые донимают противника, и нормализуется погода.

Об этом в эфире «24 Канала» рассказал военный обозреватель Денис Попович.

«В приоритете для россиян могут быть в дальнейшем два направления: южная операционная зона Запорожской области, предусматривающая Орехов, Гуляйполе. Донецкая область, а именно Славянско-Краматорская агломерация. Эта попытка пришествия со стороны неприятеля может быть последней. В зависимости от того, какой она будет, будут приниматься дальнейшие решения со стороны России. С резервами у россиян плохие дела. Придется либо объявлять мобилизацию, либо активизировать переговорный трек», — отметил Попович.

Как прогнозирует военный обозреватель, весной или летом перед Россией встанет вопрос, что делать дальше с переговорами и стоит ли идти на предложения, которые ей предоставляются. Пока, по его словам, такого желания у российской стороны нет.

Что известно о новом вероятном наступлении РФ

Россия, вероятно, уже готовится к масштабному летнему наступлению 2026, планируя задействовать стратегические резервы на юге или востоке Украины, говорят аналитики ISW.

По оценке Машовца, российское командование сознательно избегает использования стратегических резервов, начавшихся накапливаться еще осенью 2025 года. Причина — нежелание снизить их боеспособность в преддверии основной летней кампании. В то же время, Россия вынуждена активно тратить оперативные резервы для поддержки текущих боевых действий.

В отчете ISW отмечается, что формирование резервов РФ продолжается с июля 2025 года, преимущественно за счет новобранцев. Однако эти силы не дают российской армии существенного преимущества в поле боя.

Ранее сообщалось, что весной 2026 года эпицентр боевых действий и снова может сместиться в ключевые узлов обороны на востоке и юге Украины. Российские оккупанты продолжают грезить полным захватом Донбасса и ставят ультиматумы относительно добровольного выхода ВСУ с территории Донбасса.