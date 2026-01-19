Куда ушла "зимняя тысяча": Свириденко рассказала, как украинцы тратят господдержку

Зимняя поддержка / © ТСН

Программа «Зимняя поддержка» продолжает помогать украинцам. Граждане уже потратили 11,3 млрд грн из средств, полученных в рамках так называемой «зимней тысячи».

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, около 80% расходов приходится на оплату коммунальных услуг. Также полученные средства украинцы направляют на продукты питания, лекарства и донаты на Силы обороны Украины.

В общей сложности 17,8 млн граждан оформили и получили по 1000 грн, из них 3,5 млн — дети. Правительство отмечает, что выплаты по этой программе произведены полностью. Воспользоваться денежными средствами можно до 30 июня 2026 года.

Отдельно продолжаются выплаты по 6500 грн для уязвимых категорий населения. Такую помощь уже получили 374 367 человек, из которых в общей сложности израсходовано 1,1 млрд грн. Чаще эти деньги идут на одежду и обувь для взрослых и детей.

Параллельно государство реализует и другие программы зимней поддержки. В частности, это помощь жителям прифронтовых территорий и внутриперемещенным лицам, выплаты на приобретение дров, компенсация 100 кВт электроэнергии на человека ежемесячно в холодный период, а также программы по энергоэффективности для бизнеса, частных домов и ОСМД.

Подробная информация обо всех инструментах «Зимней поддержки» доступна на платформе zyma.gov.ua.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 г. льготы на оплату коммунальных услуг предоставляются только семьям, среднемесячный доход которых на одного человека не превышает 4 660 грн.