Кулеба анонсировал "великие события" на 24 февраля: "Россия запомнит этот день"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал "большие события" в годовщину полномасштабной войны России против Украины. Он отметил, что агрессор "запомнит этот день".

Об этом он сказал в интервью Вадиму Карпьяку.

Кулеба отметил, что 23 и 24 февраля в Нью-Йорке пройдут "великие события". Эти дни будут посвящены исключительно агрессии России и предстоящей победе Украины. В то же время он отметил, что исключение РФ из Совбеза ООН займет некоторое время, однако мир будет работать в правильном направлении.

"Будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях. Скажу так: Россия запомнит, как мир отметит годовщину ее полномасштабной агрессии против Украины", — сказал Кулеба.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время встречи с лидерами ЕС в четверг передал списки пожеланий по поставкам вооружений.

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