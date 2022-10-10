Кулеба: атаки Путина не изменят и не испугают международных партнеров Украины

Обстрелы Украины со стороны российских оккупантов не остановят поддержку международных партнеров, а только ее укрепят.

Атаки Путина не изменят и не испугают международных партнеров Украины.

Об этом в рамках телемарафона на "1+1" сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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“Реакция очень проста. То есть, во-первых, эти атаки Путина не изменят и не напугают наших партнеров. Во-вторых, конечно, все выражают соболезнования, на что я сказал каждому своему собеседнику: смотри, я уважаю эти слова соболезнования, но нам нужно не только это. Требуются системы ПВО, системы ПРО, нужны банальные дизельные генераторы. У нас есть конкретный перечень проблем. Президент по этому поводу сегодня провел совещание и МИД получил от всех причастных органов потребности – от МЧС, от Минэнерго”, – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Он также добавил, что Украина работает с партнерами по оказанию поддержки не только военной, но и той, которая позволит преодолеть эти проблемы, созданные в энергетической сфере российскими ударами.

Напомним, что в Черкасской области противовоздушная оборона сбила два беспилотника и вражескую ракету.

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