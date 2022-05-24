Кулеба и Блинкен обсудили поставки Украине оружия и разблокирование продовольственного экспорта

Глава МИД Украины поблагодарил Блинкена за поддержку Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном вопросы разблокирования продовольственного экспорта из Украины и поставки Украине тяжелого вооружения.

Об этом глава МИД Украины написал в Twitter.

"Говорил с секретарем Блинкеном, чтобы поблагодарить США за железную поддержку Украины. В Украину следует все больше оружия, в том числе тяжелого, в то время как Россия продолжает свои разрушительные атаки на Донбассе. Мы также обсудили пути разблокирования украинского экспорта и обеспечения глобальной продовольственной безопасности", — говорится в сообщении.

Spoke with @SecBlinken, чтобы помочь США для его иронирующего содействия Украине. Более weapons, including heavy, are headed to Ukraine as rusia continues its devastating attacks in the Donbas. Мы также обсуждали способы попадания в Украину exports and ensure global food security. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 24, 2022

Напомним, Дмитрий Кулеба призвал страны не покупать зерно, которое Россия ворует в Украине.

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