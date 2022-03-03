Кулеба – Лаврову: Скажите своему начальнику, чтоб он прекратил обстрелы украинских городов

Кулеба – Лаврову: Скажите своему начальнику, чтоб он прекратил обстрелы украинских городов

Министр иностранных дел Украины призвал российскую сторону прекратить обстрелы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Кулеба попросил сказать президенту России Владимиру Путину прекратить беспорядочные обстрелы украинских городов.

"Варварская военная тактика России состоит в том, чтобы манипулировать гражданскими страданиями, которые она сама причиняет. Теперь Лавров обвиняет Украину в предотвращении эвакуации мирных жителей. Скажите своему начальнику, чтоб он прекратил беспорядочный обстрел украинских городов. Покажите миру, что Россия серьезно относится к переговорам", – написал Кулеба в Twitter.

Ранее стало известно, что украинская делегация вылетела на переговоры с Российской Федерацией.

Напомним, в Беларуси 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между представителями России и Украины, поскольку РФ пошла войной против Украины.