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Кулеба: "Мы готовы обсуждать любой мирный план, который не приведет к замораживанию конфликта"

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
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Кулеба: "Мы готовы обсуждать любой мирный план, который не приведет к замораживанию конфликта"

Фото: Facebook/Кулеба

Глава МИД также прокомментировал высказывания президента Бразилии о войне в Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о возможности обсуждения какого-либо мирного плана, который не приведет к замораживанию конфликта или передаче Украиной своих территорий России.

Об этом говорилось в комментарии главы МИД телеканала CNN.

"Мы готовы обсуждать любой мирный план, который не приведет к замораживанию конфликта или передаче Украиной территорий РФ", – заявил глава МИД Украины.

По словам Кулебы, это является свидетельством того, что мирный план президента Бразилии Луиза Инасио Лула да Силвы "может не удаться".

"Здесь на кону... безопасное, безопасное будущее нашего народа", – сказал министр.

Напомним, глава Бразилии Луис Инасио Лула да Силва поручил своему специальному помощнику по международным вопросам Селсу Аморим посетить Украину.

Накануне Лула да Силва заявил, что США следует прекратить "поощрять" войну в Украине. А после критики этих заявлений выступил с ее осуждением.

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Дата публикации
Просмотры
527
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