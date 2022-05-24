Кулеба назвал четыре буквы, которые помогут отразить атаки армии РФ на Донбассе и деоккупировать Херсонщину

Кулеба назвал четыре буквы, которые помогут отразить атаки армии РФ на Донбассе и деоккупировать Херсонщину

Чтобы отразить российское наступление на Донбассе и деоккупировать Херсонскую область Украине нужные буквы Р, С, З, О — реактивные системы залпового огня.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что есть четыре буквы, которые могут помочь Украине в войне, которую начала Россия.

Это буквы Р, С, З, О – реактивные системы залпового огня (на английском MLRS – Multiple Launch Rocket System).

Об этом Дмитрий Кулеба написал в своем Twitter.

В частности, отметил министр иностранных дел, РСЗО помогут:

отразить российское наступление на Донбассе;

сорвать планы россии оккупировать Херсонскую область;

остановить российские военные преступления на оккупированных территориях;

разблокировать украинский экспорт и предотвратить глобальный голод.

Напомним, руководитель разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что после обеда 23 февраля российский президент Владимир Путин лично принял окончательное решение о нападении на Украину и избрал открытую агрессию.

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