Кулеба назвал четыре буквы, которые помогут отразить атаки армии РФ на Донбассе и деоккупировать Херсонщину

Чтобы отразить российское наступление на Донбассе и деоккупировать Херсонскую область Украине нужные буквы Р, С, З, О — реактивные системы залпового огня.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что есть четыре буквы, которые могут помочь Украине в войне, которую начала Россия.
Это буквы Р, С, З, О – реактивные системы залпового огня (на английском MLRS – Multiple Launch Rocket System).
Об этом Дмитрий Кулеба написал в своем Twitter.
В частности, отметил министр иностранных дел, РСЗО помогут:
- отразить российское наступление на Донбассе;
- сорвать планы россии оккупировать Херсонскую область;
- остановить российские военные преступления на оккупированных территориях;
- разблокировать украинский экспорт и предотвратить глобальный голод.
Напомним, руководитель разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что после обеда 23 февраля российский президент Владимир Путин лично принял окончательное решение о нападении на Украину и избрал открытую агрессию.
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