Кулеба назвал четыре составляющих победы Украины в войне с российскими захватчиками

Кулеба назвал четыре составляющих победы Украины в войне с российскими захватчиками

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что итогом войны для Украины должно стать освобождение оккупированных территорий и получение репарации от России.

По его словам, победой в войне для Украины станут четыре неотъемлемые составляющих.

Об этом глава МИД сказал об этом в интервью NRC.

"Победа – это освобождение оккупированных территорий, включая Крым и Донбасс. Выплата репараций. Осуждение военных преступников и совершивших преступления против человечности. Закрепление места Украины в европейской интеграции. Это четыре элемента, которые для меня являются неотъемлемыми составляющими победы", – сказал он.

Также министр добавил, что переговоры с Россией будут в любом случае, ведь любая война заканчивается дипломатией.

"Нам придется преодолеть много эмоций после всех преступлений, совершенных Россией, но если есть шанс покончить с войной и освободить оккупированные территории, мы готовы садиться с россиянами за стол переговоров", — сказал министр.

Напомним, что Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что на сегодняшний день с Россией невозможно проводить переговоры, поскольку это государство еще не до конца поняло своего положения в войне.