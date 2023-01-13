Кулеба назвал "две важные вещи", которые помогут Украине пережить зиму в условиях террора РФ

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, благодаря мощной энергетической поддержке союзников и поставке систем ПВО ситуация постепенно меняется к лучшему.

Чтобы люди пережили зиму в условиях российского террора, Украина требует больше систем противовоздушной обороны, а также поставки энергетического оборудования

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Deník.

По словам главы МИД, массированные ракетные атаки РФ по объектам критической инфраструктуры Украины призваны затерроризировать мирное население, а потому международные партнеры должны позаботиться о том, чтобы украинцы пережили зиму.

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"Благодаря мощной энергетической поддержке союзников и снабжению систем ПВО ситуация постепенно меняется к лучшему. В этом контексте нам нужны две важные вещи. Первая – это мощный воздушный щит над Украиной, который будет противостоять российскому террору и надежно защитит украинское небо и инфраструктуру", — сказал Кулеба.

В то же время глава украинского внешнеполитического ведомства призвал международных партнеров продолжать усиление противовоздушной обороны Украины, чтобы сделать российские ракетные удары полностью неэффективными.

"Второе – больше энергетических мощностей и помощь в восстановлении энергосистемы Украины. От этого зависит жизнь и здоровье мирных украинцев, в том числе детей", – добавил министр.

Напомним, Канада приобретет у США и передаст Украине современную систему противовоздушной обороны ЗРК NASAMS.

Европа предоставит оборудование для восстановления энергосистемы Украины – Дмитрий Кулеба

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