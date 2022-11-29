Кулеба назвал причину, почему некоторые страны НАТО не передают Украине оружие: "Должны признать этот факт"

По политическим причинам некоторые страны НАТО не передают Украине оружие. В то же время, наше государство призывает Альянс увеличить производство вооружения, чтобы победить российских оккупантов.

Об этом в интервью изданию Politico сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, нужно быть реалистами по вопросу предоставления вооружения и меньше полагаться на непостоянных партнеров.

"Мы должны признать факт: в мире есть страны, имеющие то, что нужно Украине, но которые не собираются давать это в достаточном количестве по политическим причинам. Вместо того, чтобы рассчитывать на них и тратить месяцы на то, чтобы их убеждать, нужно запускать производство, чтобы мы не попадали в зависимость от капризов третьих стран, которые имеют что-то на складах, но они не хотят этим делиться", – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Он призвал НАТО начать как можно скорее запустить дополнительное производство необходимых вооружений, чтобы не тратить время. Поскольку это оказывает прямое влияние на победу Украины в войне, которую развязала РФ.

"В последний раз, когда я присутствовал на министерской встрече НАТО, я произнес три слова: оружие, оружие и еще раз оружие. В этот раз, пока эта просьба остается абсолютно острой, я уточню ее, сказав, что нам нужны ПВО, танки и производственные линии ", – подчеркнул глава МИД Украины.

Напомним, что Путин пытается разрушить украинскую газовую и энергетическую инфраструктуру, чтобы украинцы не могли получать базовые услуги. Поэтому НАТО сконцентрирована на помощи нашему государству.

Читайте также: