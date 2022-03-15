Кулеба назвал районы Киевской области, где ведутся активные боевые действия

Политик рассказал, какая ситуация сейчас в области.

Экс-глава Киевской ОГА Алексей Кулеба рассказал, в каких районах Киевской области ведутся активные боевые действия.

По его словам, сейчас бои ведутся на Броварском, Вышгородском и Бучанском направлениях.

"Условно их можно поделить не на Левый и Правый берег, а на запад и восток. Активные бои ведутся на Броварском направлении, Вышгородском направлении и Бучанском направлении Житомирской трассы. Именно в этих районах сконцентрировано большое количество вражеской техники и силы", — рассказал Кулеба., пишет rbc.ua.

Также он отметил, что на других направлениях враг прекратил наступать, чтобы сделать перегруппировку.

Напомним, что Владимир Зеленский назначил нового руководителя Киевской областной администрации. Генерал-лейтенант Александр Павлюк заменил в должности Алексея Кулебу.

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