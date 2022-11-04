Кулеба назвал сроки получения Украиной необходимых систем ПВО и ПРО: договоренности – в процессе реализации

Договоренности о поставках вооружения достигнуты и президентом, и на уровне правительства с некоторыми государствами.

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что, вероятнее всего, Украина получит системы ПВО и ПРО до конца текущего года. По его словам, договоренности по их поставке уже находятся в процессе реализации.

Об этом глава МИД Украины сообщил в эфире совместного телемарафона в пятницу, 4 ноября.

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Он добавил, что договоренности о поставках вооружения достигнуты и президентом, и на уровне правительства с некоторыми государствами.

"У нас есть правило: мы не комментируем поставки до тех пор, пока поставляющая страна не сделает объявление, или мы не договоримся, что можем об этом говорить. Работы очень много, начиная от систем ПВО. Уже есть договоренности, достигнутые и президентом, и на уровне правительства с некоторыми странами. Есть вещи, которые на перспективу прорабатываются. Когда они будут реализованы, вы узнаете. Это произойдет до конца года. Ну, по крайней мере, мы делаем все, чтобы это произошло до конца года, и об этом есть договоренности", — подчеркнул глава МИД.

Иран планирует передать России около тысячи баллистических ракет

В начале ноября появилась информация, что Иран передаст России около тысячи баллистических ракет и новые дроны для ударов по украинским городам. Когда они прибудут в Россию – неизвестно. Западные официальные лица предполагают, что оружие точно будет доставлено до конца года. Впоследствии руководитель Главного управления военной разведки Кирилл Буданов подтвердил эту информацию.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что пока нет "стопроцентного подтверждения" того, что Россия получила иранские баллистические ракеты.

В Воздушных силах сообщили, что Россия планирует доставить на северные границы иранские баллистические ракеты. Представитель ведомства отметил, что для Украины баллистические ракеты несут большую угрозу, поскольку у нас нет средств противовоздушной обороны, а не противоракетной обороны.

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