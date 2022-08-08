Кулеба назвал табу в международных отношениях, которое нарушила Россия

Ядерный шантаж – это табу в международных отношениях. Но РФ прибегает к нему из-за страха потерять оккупированные территории.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире общенационального телемарафона.

Также читайте Оккупанты угрожают взорвать Запорожскую АЭС: какая ситуация на ядерном объекте

"Ядерный шантаж — это табу в международных отношениях. Лишь страны-парии (страны, которых отвергают в мире. — Ред.) прибегают к нему. Поэтому то, что Россия начинает апеллировать к ядерному шантажу так секретно, это свидетельствует лишь об одном — о их состояние отчаяния и понимание того, что уже приходится даже угрожать ядерной катастрофой для того, чтобы сдержать Украину и ее партнеров в планах по освобождению Украины от оккупанта", — отметил министр.

Кулеба пояснил, что ООН готова принимать меры в этой ситуации, однако надо понимать, что ее мандат достаточно ограничен.

"Но, тем не менее, все механизмы, которые можно задействовать, мы поможем Организации Объединенных Наций задействовать для стабилизации ситуации. Впрочем, для всех очевидно, что единственный способ обеспечить ядерную безопасность на Запорожской атомной электростанции – это чтобы Россия просто оттуда вышла", – сказал глава МИД.

По его словам, пока оккупанты будут находиться на ЗАЭС, до тех пор там будет источник угрозы.

Напомним, что Россия использует захваченную Запорожскую атомную электростанцию возле Энергодара, которую она оккупировала еще 4 марта, для ядерного шантажа.

Читайте также: