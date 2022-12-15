Кулеба – о готовности России к переговорам: "Говорят об открытости и запускают ракеты"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Россия не планирует договариваться с Украиной, а заявления о переговорах – это "дымовой занавес".

Об этом он сказал в интервью CNN.

Дмитрий Кулеба отметил, что с одной стороны Россия говорит о переговорах, а с другой – запускает по Украине еще больше ракет и накапливает войска. Это свидетельствует о том, что для России переговоры – это только дымовой занавес.

"Никто не должен вестись на российский дымовой занавес, когда они с одной стороны говорят о своей открытости к переговорам, а с другой — нажимают на кнопку, посылая больше ракет, больше иранских беспилотников и больше российских войск против Украины", — подчеркнул Кулеба.

Глава украинского МИД отметил, что президент Зеленский предложил свою "формулу мира", по которой россияне должны начать выводить войска с украинской территории.

Мирные переговоры с Россией

Россия сразу после начала наступления на территорию Украины заговорила о "мирных переговорах". Встреча украинской и российской сторон проходила в Беларуси, однако участники украинской переговорной группы отмечали, что россияне не хотели договариваться, а только выдвигали условия.

Владимир Зеленский во время обращения к лидерам стран — участниц G7 призвал Россию к Рождеству закончить войну и вывести оккупационную армию с территории Украины. Однако в Кремле отказались от мира.

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