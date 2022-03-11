Кулеба о разговоре с МАГАТЭ: "Если будут попытки признать присутствие россиян на ядерных объектах Украины, мы будем бить по рукам"

Кулеба о разговоре с МАГАТЭ: "Если будут попытки признать присутствие россиян на ядерных объектах Украины, мы будем бить по рукам"

МАГАТЭ должно сказать россиянам: "Кыш. Вышли за пределы ядерных объектов, демилитаризовали ядерные объекты и передали их под контроль украинских специалистов", заявил глава МИД.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что государство не собирается мириться с попытками россиян установить контроль над Запорожской АЭС и ядерными объектами страны. В частности, министр рассказал, что в МАГАТЭ понимают такую позицию, однако есть нюансы.

Об этом Кулеба рассказал в прямом эфире совместного информационного марафона UA разом на украинских телеканалах.

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"Я вчера был в Анталье, имел переговоры с Сергеем Лавровым. Но еще одна встреча, которая у меня состоялась – я пробыл там буквально несколько часов – была с генеральным директором МАГАТЭ. И я ему сказал очень простую вещь, что с точки зрения технологической, технической безопасности мы полностью открыты к взаимодействию с МАГАТЭ. Присылайте хоть 100 своих экспертов хоть на каждый ядерный объект в Украине. Устанавливайте камеры, системы наблюдения. Мы совершенно не против", – рассказал глава МИД Украины.

Потому что с первых дней, когда произошел захват Чернобыльской АЭС, затем Запорожской АЭС, заметны попытки россиян тем или иным способом легитимизировать свое присутствие на ядерных объектах Украины.

"Например, выходят и говорят: "А давайте проведем трехсторонние консультации – МАГАТЭ, украинский регулятор ядерной энергии и российский". Я директору МАГАТЭ сказал: "А с какой стати, извиняюсь за свою дипломатичность, российский атомный регулятор будет участвовать в консультациях по украинской ядерной электростанции? Если вы принципиальные люди, если вы стоите на защите определенных прав, то вы должны сказать россиянам: "Кыш. Вышли за пределы ядерных объектов, демилитаризовали ядерные объекты и передали их под контроль украинских специалистов", – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что это честная принципиальная позиция, над которой Украина готова работать.

"Если будут хоть какие-нибудь малейшие попытки под любым соусом признать присутствие россиян на ядерных объектах Украины, то мы за эти попытки будем грубо, но честно и справедливо бить по рукам. Потому что мы понимаем, о чем идет речь. О ползучих попытках закрепиться на наших ядерных объектах", – подчеркнул министр.

Он также рассказал, что глава МАГАТЭ выразил понимание.

"Он абсолютно подтвердил, что понимает, о чем я, и разделяет этот подход", – сказал глава МИД Украины.

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"Понимаете, у нас, пока не пришли россияне, не было никаких проблем с ядерной энергетикой. Украина была всегда примерным участником всех международных режимов обеспечения ядерной безопасности. Теперь пришли россияне, создали проблему и пытаются решить ее таким образом, чтобы закрепиться на нашем ядерном объекте. МАГАТЭ меня заверило, что они такой подход не будут поддерживать. Но я хочу увидеть, как это работает на практике. Потому что один эксперт МАГАТЭ говорит нам: "Мы не верим, что российское командование отдавало приказ целенаправленно стрелять по Запорожской АЭС". Я им говорю: "Вы понимаете, что война – это немного не то, что вы себе представляете?" Я тоже думаю, что, возможно, и не давали такого приказа, но заехавший на Запорожскую АЭС российский танкист с испуга мог пульнуть куда угодно. Поэтому вопрос не в том, что нужно бояться приказа. Вопрос в том, что в принципе ядерные объекты должны быть демилитаризованы российской стороной, и Россия должна отказаться от каких-либо попыток установить над ними контроль", – подчеркнул Кулеба.

Напомним, крупнейшая в Европе АЭС в городе Энергодар Запорожской области до сих пор захвачена российскими террористами. Правда, после долгих переговоров они разрешили провести ротацию персонала.