Кулеба о состоянии экономики России: "В Кремле до сих пор сохраняют иллюзию, что им удастся справиться"

Кулеба о состоянии экономики России: "В Кремле до сих пор сохраняют иллюзию, что им удастся справиться"

По словам Кулебы, в России не ожидали такого давления на экономику от ЕС и США.

Российская экономика под постоянным давлением санкции, введенных из-за нападения на Украину, "трещит по швам". Некоторые российские власти до сих пор сохраняют иллюзии, что они справятся с ситуацией.

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 11 марта в прямом эфире совместного телемарафона UA.

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Глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что в России не ожидали такого давления на экономику от ЕС и США.

"Есть мощные санкции, они неодноличны с США, санкции скоординированы со странами G7. То есть, это системное давление на Россию. Они (российские политики — ред.) ничего подобного не ожидали. Некоторые в системе российских властей до сих пор сохраняют иллюзии, что они с этим всем справятся", – подчеркнул Кулеба.

Украинский міністр сравнил экономику РФ с танком, без разрешения въехавшим на украинскую территорию.

"Сначала он так очень быстро с русским флагом въезжает, доезжает в какую деревню, потом в него заканчивается бензин, потом его обступают крестьяне и мирным давлением заставляют экипаж разбежаться. А потом по полям и лесопосадкам мирные крестьяне находят экипаж и устанавливают народную справедливость над агрессорами.Вот примерно в таком состоянии российская экономика.Она уже заехала, у нее уже закончилось горючее, и сейчас ее обступили мирные государства всего мира, остался последний шаг — это когда экипаж вылезет и начнет разбегаться, а потом его начнут ловить по всему миру", – сказал он.

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