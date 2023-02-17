Кулеба о важности обороны Бахмута: если ВСУ отступят, новым Бахмутом станет другой город

ВСУ не отступят из Бахмута, ведь тогда новым городом-крепостью станет другой украинский город, который оккупанты будут уничтожать.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что если украинские защитники отступят из Бахмута, то новым Бахмутом станет другой город Украины.

Об этом Кулеба сказал в интервью WAZ.

"Тот, кто жалуется, что защита уносит слишком много жертв, не должен забывать: если мы отступим, другим городом станет новый Бахмут. Вот почему наши солдаты борются за каждый квадратный сантиметр земли", — подчеркнул министр.

Глава МИД убежден, что украинским защитникам удастся удержать Бахмут. Однако новое наступление РФ уже началось, и оккупанты могут усилить интенсивность боев весной.

"Но их план не сработает. По их представлениям, они давно должны были завоевать Бахмут", — отметил Кулеба.

Напомним, представитель разведки Андрей Юсов заявил, что на востоке Украины сейчас наблюдается обострение боевых действий. Диктатор РФ Владимир Путин поставил новые сроки захвата Донбасса и выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Однако аналитики американского Института изучения войны убеждены, что Вооруженные силы Украины сломают планы президента РФ Владимира Путина по захвату Бахмута до 24 февраля 2023 года, ведь эта задача потребует значительно более высоких темпов российского продвижения, чем те, которые были в течение многих месяцев. Для этого у оккупантов сил нет.

Читайте также: