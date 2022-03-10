Кулеба о войне с РФ: "Мы ищем дипломатические решения, а пока их нет – будем защищать нашу землю"

Кулеба о войне с РФ: "Мы ищем дипломатические решения, а пока их нет – будем защищать нашу землю"

Война против российских оккупантов в Украине длится уже 15-й день.

Украина готова к дипломатии и ищет дипломатические решения в войне с российским агрессором.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на брифинге по итогам встречи глав МИД России, Украины, Турции в Анталии.

"Украина не сдалась, не сдается и не сдастся. Мы готовы к дипломатии, мы ищем дипломатические решения, а пока их нет — мы будем самоотверженно, жертвуя собой защищать нашу землю, наших людей от российской агрессии", — отметил он.

Напомним, что 10 марта в Турции состоялась встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы со своим коллегой из РФ Сергеем Лавровым. ТСН.ua собрал позиции, с которыми главы МИД приехали на переговоры и чего ожидать от встречи.

ТСН.ua